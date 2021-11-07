Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında kütüphanemize adını veren şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı yad ediyorum.

Aynı şekilde milletimize hizmet ederken bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen tüm kamu görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

"Yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak"

Şehitlerimizin uğrunda canını feda ettikleri vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 19 yıldır olduğu gibi yine ülkemize yeni hizmetler yeni eserler kazandırarak yapacağız.

Nitekim Batman’da bugün müstesna bir gün geçiriyoruz. Önce ülkemizin gurur abidelerinden olan Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralini hizmete almanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik yatırımı olan Ilısu projesi hakikaten Batman’ımıza çok yakıştı.

Üreteceği 4 milyar 120 milyon kilowatt saat enerji ile ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu yatırımın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Ardından hükümetimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı hizmetlerin toplu açılış törenine iştirak ettik.

Sevgili gençler, şöyle düşünüyorum 20 yıl önce ben Batman’da mitinglere gelmiştim ve yaptığım mitinglerle o günkü Batman bugünkü Batman mukayesesi kabil değil. O günkü Batman nere, bugünkü Batman nere?

Tabi sizler şimdi yaş itibarıyla 20 yaş civarındasınız. O günkü Batman’ın sizin hatırlamanız, anmanız mümkün değil.

"Bunlar bizim kardeşlerimizi şehit etmediler mi?"

İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oralarda çalışan tüm mühendislere, mimarları oraları zindan eden bu HDP, PKK değil mi. Bunlar oralarda bizim kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı. Genç yaşta öğretmen olarak buralara geldi ve burada şehit ettiler. Aynı şekilde nice kaymakamları bunlar şehit etmedi mi? Yapacak çok işimiz var. İstismar siyasetine biz prim vermedik ama onlar verdi. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik.

"HDP Meclis'te İstiklal Marşı okumuyor"

Parlamentoda biliyorsunuz İstiklal Marşı okunurken, HDP okumuyor. Bunları anlatmalıyız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla hepimiz aynı iklimin eserleriyiz. Türkiye merkezli düşünen herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Gittiğimiz her yerde gençlerimizle bir araya geldiğimizde onların coşkusuna şahit oluyoruz.

"Teröristlerin kestiği yollarda yük taşımacılığı sürüyor"

Bölgemizde güvenliğin ve huzurun tesisiyle birlikte turizmden istihdama kadar her alanda tarihi bir yükseliş yaşanıyor. Bir dönem teröristlerin kestiği yollarda yük taşımacılığı sürüyor. Göz aydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte göreve geldiğimde 76 üniversitemiz vardı ama bugün 207 üniversitemiz var. 81 vilayetin 81'inde de üniversite var.

Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı:

(Hasankeyf'teki kültür varlıklarıyla ilgili) Hasankeyf elden çıkıyordu, tamamiyle bitmiş durumdaydı. O dönem sayın bakanımız Veysel Hoca'ya burada bizim çok yoğun bir çalışmaya girmemiz lazım ve Hasankeyf'i kurtarmamız gerekiyor dedik. Gerek köprüler, camiler, kervansaraylar... Hakikatten Hasankeyf bizim için bulunmaz bir zenginlik. Buraya turistler gelecek.

(Akşener'e Selahattin Demirtaş tepkisi) Bu iyi yüzlülük değil çok yüzlülük. Sen bir Kürt kızı olarak bu şuurdasın. Ama senin şuurunda bir Kürt. Bu çok önemli. Buradaki genç arkadaşların hespi seninle aynı şuuru paylaştı. Bir siyasi partinin başında da olsan, kahvaltı için geleceğini haber veriyor. İster anamuhalefetin, istersen diğer muhalefetin başı ol, ne olursan ol ama az önce sizin söylediğiniz şey var ya. İnşallah 2023 Haziran'a kadar yoğun çalışacağız ve inşallah sandığa gömeriz.

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