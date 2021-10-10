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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! "Biz yaptığımız için sağır kesildiler" - CANLI
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! "Biz yaptığımız için sağır kesildiler" - CANLI

Programı kapsamında Adana'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün toplu fabrika açılışlarını yaptı. Daha sonra partililere ve vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan programlarının ardından gençlerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2021-10-10 21:46:00 -

Programı kapsamında Adana'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün toplu fabrika açılışı yaptı. Partisinin Genişletilmiş İl Toplantısı'nda partililere ve vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan daha sonra gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, gençlerle türkü seslendirdi

Dün Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleşen programda Başkan Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi. Programın kalan kısmı ise bugün yayınlandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık görevimde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu. Cumhurbaşkanı oldum işte yine gençlerleyim. Bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Sizlerin hayat sevince, umudu, vizyonu daha çok çalışma şevki veriyor.

"Ben yeni bir terim ortaya koydum, bizim ki TEKNOFEST kuşağı"

Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki siz kendi işinize bakın. Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizim ki TEKNOFEST kuşağı. Türkiye'de eğitimden sağlığa, spordan çalışmaya her alanda gençlere hizmet getiren en çok yatırım yapan biziz.

"Bir teşekkür etmez mi ya insan"

Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere rağmen bize kin ve nefretleri artan bir kesim var. Peki öyleyse bize bitip tükenmez husumetle saldırıyorlar biliyor musunuz? Bay Kemal İzmir milletvekili, İstanbul'dan şu anda İzmir'e 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, 7 saatte giden bu yol, 3,5 saate düşmüşse burada bir teşekkür etmez mi insan.

"2053'ün yeşil kalkınma projesini de ilan ettik"

Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bu adımı başkası atsaydı bunu dünyada yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz yaptığımız için sağır kesildiler."

Ayrıntılar geliyor...

 

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