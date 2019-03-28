Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Golan Tepeleri) Şu anda Trump'ın attığı bu adımın ne BM Genel Kurulu'ndan ne Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.



Bir kız öğrenci, Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandıktan sonra öğrencilere özel çamaşır yıkama hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, Vali Mustafa Yaman'a teşekkür etti.

Erdoğan, Mardin'e geldiğinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret ettiğini, masa tenisi oynadığını ve gençleri yendiğini belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisansüstü öğrencisi Diren Doğan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna ilişkin açıklamasına ülkelerin tepki göstermediğini, bu durumu önemli zirvelerde gündeme getirip getirmeyeceğini" sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"BM Genel Kurulunda yaptığım konuşmalarda aslında bunları dinlemiş olmanız lazım. Gerek Kudüsle ilgili yaptığım açıklamalar, gerek bölgeyle ilgili yaptığım konuşmalar gerekse işte bu Yeni Zelanda'dan 16 bin 500 kilometreden buraya gelenlerle ilgili yaptığım açıklama ve olağanüstü bir İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni biliyorsunuz, İstanbul'da topladım ve oradan yine mesajlarımızı verdik. Fakat şunu bir defa bilmemiz lazım. Golan, 1967 anlaşmalarıyla Birleşmiş Milletler tarafından tamamıyla Suriye'ye ait olduğu tescil edilmiş olan topraklardır. Oranın İsrail ile yakından uzaktan alakası yok. Fakat Trump, Ali kıran baş kesen. 'Ben yaptım oldu' diyor. Ya senin yapıp etmenle bu iş olmuyor. Geçen hafta benim Macron'la bir görüşmem oldu. Ne düşünüyorsun dedim. 'Ben de senin gibi düşünüyorum' dedi. 'Trump'la görüşmem olacak. Trump'ın kendisine bunu söyleyeceğim' dedi. Burayla sizin alakanız yok. Sayın Putin açıklamasını yaptı. Lavrov aynı şekilde açıklamasını yaptı. Dolayısıyla şu anda Trump'ın attığı bu adımın ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil. Görünen bu. Ve bizler şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ayrıca oraya da bunu taşıyacağız."

Körfez'deki ülkelerin, Müslüman ülkelerin bu noktada kararlı bir duruş sergilemediklerini, bu ülkelerden ciddi bir ses çıkmadığını vurgulayan Erdoğan, "İnsanı üzen tabii bu. Onların sesinin çıkması lazım. Çıksa da çıkmasa da ben İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanıyım. Üzerime düşeni yapıyorum. O gün toplantıdan sonra sonuç bildirgesi de vurucuydu. Onu da açıkladık." diye konuştu.

İsrail'de 9 Nisan'da seçimlerin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, seçim için Trump'ın Netanyahu'ya şu anda destek verdiğini belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Damadını gönderiyor. Onunla beraber orada destek çalışmaları yapıyor. Çünkü Netanyahu yolsuzlukları adı karışmış olan bir adam. Karısının yolsuzluklara bulaşmış bir hali var. Bundan dolayı ciddi manada, bir sıkıntı içerisinde. Öyle de olsa, böyle de olsa 'Netanyahu ben ona destek verirsem, onu kurtarırım. Böyle bir gayretin içerisinde. Kurtarsan ne olur, kurtarmasan ne olur. Her şeyden önce insanlık sana nerden bakıyor, nasıl bakıyor. Bu önemli. Biz zaman zaman görüşüyoruz. Bu tür haller meydana gelince doğrusu biz görüşmek bile istemekte zorlanıyoruz. Çünkü adalet bizi birleştiren en önemli kavramdır. Yoksa diğerleri de olmaz. Gidiyorsunuz, müşterek takım elbiseleri alıyorsunuz, kravatları alıyorsunuz, beraberce basın toplantısı yapıyorsunuz, kime şirin görüneceksiniz. Burası önemli.

Dünyada şimdi en büyük örgüt Birleşmiş Milletler, ikinci sırada İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne Birleşmiş Milletler size olumlu bakıyor ne de biz olumlu bakıyoruz. Kendiniz çaldınız, kendiniz oynadınız. Aynı şeyi Kudüs'te yaptınız. Kudüs'te de hedeflerine hala varamadılar ve varamazlar. Yanlış bir gidiş. Onun için inanıyorum ki üzerine üzerine biz gideceğiz. Başkaları destek verse de vermese de biz gideceğiz. Yani biz burada Sisi'nin ne dediğine mi bakacağız. 9 genci idam eden adamın ne dediğine mi bakacağız? 9 genç... Avrupa Birliği - idam yasak Avrupa Birliği ülkelerinde- idamı uygulayan bu adamın davetine icabetle Kahire'ye gidiyorlar. Bunlara güvenilmez. Ben bunların ciğerlerini okudum. Hepsini çok iyi tanıyorum. Ama biz Türk milleti olarak, Müslümanlar olarak kendi kararlılığımızı ortaya koyup, yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karar merci olmadığını, yapılması gereken şeyleri uluslararası mekanizmaları devreye sokarak, netice alma yolunu seçeceklerini ve dünya liderlerini hareketlendirmenin gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

(Sürecek)







