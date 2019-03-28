Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi beyin göçü geri başladı. Yurt dışındaki hocalarımız artık geri dönmeye başladı." dedi.

Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.



Giresun Üniversitesinde okuyan bir kız öğrenci, Ordu-Giresun Havalimanı'nı inşa ettikleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu havalimanının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Erdoğan, denizin üzerinde böyle bir havalimanını yapmanın azim ve kararlılıklarının eseri olduğunu vurguladı.

Ordu-Giresun Havalimanı ile hem sürenin ciddi manada kısaldığını hem de halkı birbiriyle buluşturduklarını ifade eden Erdoğan, "Bütün buraları halkın yolu haline getirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Üniversitenin olmadığı ilimiz yok"

Erdoğan, Türkiye genelinde 76 olan üniversite sayısını 206'ya çıkardıklarını dile getirdi.

Üniversiteyi gençliğin ayağına ve şehirlere götürme düşüncesiyle yola çıktıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü benim öyle fakir, garip gureba vatandaşım var ki çocuğunu üniversiteye götürecek veya gönderecek durumda değil. Niye? Güvenemiyor. 'Benim çocuğum Ankara'ya, İstanbul'a gidip de nasıl okuyacak? Mali imkanı var mı yok mu?' Zaten üniversiteye hazırlanırken o FETÖ'cülerin malum dershanelerinde ahırından davarını satıyordu, varsa kolundaki bileziklerini satıyordu, çocuklarını üniversiteye öyle hazırlıyorlardı. Ama şimdi bunu biz tersine çevirince artık üniversite ayağına geldi. Şimdi bakıyorsun Hakkari'de, Ağrı'da, Şırnak'ta üniversite var. Yani üniversitenin olmadığı ilimiz yok."

Yurtların sayısını da çoğalttıklarının altını çizen Erdoğan, 17 yıl önce yükseköğrenimde 1 milyon 656 bin olan öğrenci sayısının, bugün 8 milyon 31 bine ulaştığını söyledi.

Kendisinin üniversite adayı olduğu dönemde üniversiteye gitme şansının 10'da bir olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi neredeyse 10'da onu yakaladıklarını bildirdi.

Almanya seyahatinde Başbakan Angela Merkel ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Merkel'e 'Şu anda üniversite öğrenci sayınız nedir?' dedim. '3 milyon civarında' dedi. Almanya'nın nüfusu 82 milyon, bizimle hemen hemen başa baş. 'Sizde ne kadar?' dedi, 'Bizim şu anda 8 milyon' dedim, şaşırdı. Şimdi bu ne demektir? Demin söyledim, İngiltere ve Finlandiya ile alakalı... Biz er veya geç bunları yakalayacağız ve bunları geçeceğiz. Nitelik olarak belki şu anda o seviyede değiliz ama nitelik de hemen istediğin anda olmuyor ki... Bu da olacak. Şimdi beyin göçü geri başladı. Yurt dışındaki hocalarımız artık geri dönmeye başladı. Ankara Şehir Hastanesinde bazı profesörlerimizi gördüm ve bunlar tekrar bu hastanelere geri döndüler. Bazı planlarımız, programlarımız var, inşallah yurt dışındakileri de buraya geri çekeceğiz. Gerekirse mali noktadaki desteklerimizi de vereceğiz, bunu da bu şekilde başaracağız. Bizim sizden ne beklediğimizden öte biz diyoruz ki 'okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin ve ondan sonra da siz bizden ne istiyorsanız isteyin'. Çünkü şu anda bu konuda sizin önünüzü açma konumundayız, bu görevi biz yapacağız."

- "Kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde 45 lira olan öğrenci bursunun şimdi 500 lira olduğunu vurguladı.

Gençlerin sadece burs istediğini, bunun üzerine kendisinin "Kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin." dediğini anlatan Erdoğan, "Çünkü diyelim ki 1 milyon 600 bin öğrenciden 500, 600 binine burs veriyorsak ama diğerine de kredi verme şansımız var. Yani her müracaat edene Kredi Yurtlar Kurumu olarak biz burs veya kredi veririz." dedi.

Kredinin de avantajlı olduğunu, kredide faiz olmadığını ve ödemenin sigortalı bir işe girdikten sonra başladığını belirten Erdoğan, ödeme taksitlerinin de sıkıntıya düşürücü miktarda olmadığını bildirdi.

Erdoğan, gençler için yoğun spor tesisleri yapma çalışmaları olduğuna işaret ederek, "Yeni projemiz, özellikle basketbolda istiyorum ki üniversitelerimiz bu işe ağırlıklarını koysunlar. Gerek bayanlarda gerekse beylerde, bizim üniversitenin alt zeminini oluşturduğu bir basketbol yapısını kurmamız lazım. ABD'de bu böyle. ABD'de üniversiteler bu işe ağırlıklarını koymuşlar ve üniversitelerin kendi içindeki spor salonlarında yetiştirip, bütün ulusal ve uluslararası yarışmalara onlarla giriyorlar." diye konuştu.

(Sürecek)