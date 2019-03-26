Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yöne

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