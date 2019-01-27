Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir CHP'li yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimi

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