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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirtti

12 Mart 2019 Salı 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirtti

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:58
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