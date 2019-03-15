0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valiliği ziyaret etti

15 Mart 2019 Cuma 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'de

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Davut Gül tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Gül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de kabul etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:14
  1. Gaziantep Valiliği
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Vali Davut Gül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da çöken okulda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
    1. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    2. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    3. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    4. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    7. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    8. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    9. Dünya Pİ Günü kutlandı
    10. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    11. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    12. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    13. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    14. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    15. Şehitler için mevlit okutuldu
    16. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    17. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    18. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    19. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    20. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    21. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    22. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    23. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    24. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    25. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    26. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    27. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    28. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    29. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    30. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı