Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valiliği ziyaret etti15 Mart 2019 Cuma 17:14
GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.
Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Davut Gül tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Gül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de kabul etti.
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