Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul 20 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.







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