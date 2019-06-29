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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 07:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başladı.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 07.14'te başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 07:26
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. G20 Liderler Zirvesi

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