Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başladı

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başladı. Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 07.14'te başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.



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