Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti28 Haziran 2019 Cuma 10:38
OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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