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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüyor.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 20.35'de başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:43
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

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