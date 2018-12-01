Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi 1 saat sürdü01 Aralık 2018 Cumartesi 18:33
BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sona erdi.
Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 18.25'te biten görüşmesi 1 saat sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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