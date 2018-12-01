0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi 1 saat sürdü

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 18.25'te biten görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. 


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:33
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
  2. Putin Erdoğan görüşmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kestane şekeri yaparken...
    1. Kestane şekeri yaparken...
    2. Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik
    3. Kayserispor-Trabzonspor maçından notlar
    4. Antalyaspor, Göztepe'yi Serdar..
    5. Terör devleti İsrail gözünü Sudan'a..
    6. Kanser korkusu
    7. Seyit Onbaşı Balıkesir'deki kabri..
    8. Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    9. Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    10. Diş çıkaran bebeklerde bu belirtiler..
    11. GÜNCELLEME 2 - Fransa'da akaryakıt..
    12. Nezle, grip yüzünden antibiyotik..
    13. Palermo 10 avroya satıldı
    14. Uzman Çavuş Hakan Akbulut, gazilik..
    15. Çocuklara sorumluluk verin
    16. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş..
    17. İzmir'de Holodomor trajedisinin..
    18. Maçın ardından
    19. Adalet Bakanı Gül: Bu birliktelik, bu..
    20. Maçın ardından
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher