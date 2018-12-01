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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
  2. Putin Erdoğan görüşmesi

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