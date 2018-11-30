THY- Banjul
0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile bir araya geldi

30 Kasım 2018 Cuma 23:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 35 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:47
  1. Costa Salguero Fuar Alanı
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. görüşme
  4. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de Suudi Büyükelçiliğinde kaldığı iddiası
    1. Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de..
    2. Kilis'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    3. Trump Kuzey Kore ile yeni zirveye..
    4. Ziya Selçuk üniversite yıllarını anlattı
    5. "Cumhur İttifakı için gayret sarf..
    6. Almanya'da "Gören Gözler" fotoğraf..
    7. Maçın ardından
    8. Lübnan'da Filistin Halkıyla..
    9. Barışçıl seçimler için bir hafta..
    10. İran'dan Suudi Arabistan'a Ahvaz..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    12. Alaska'daki deprem
    13. Ruanda Büyükelçiliğinde girişimcilik..
    14. 6,6 ile sallanan ABD'de çok sayıda yol..
    15. Malatya'da terör operasyonu
    16. 2019 Dünya Kadınlar Hentbol..
    17. "Rahatsızlığımızı Avusturya..
    18. Romanya Cumhurbaşkanından Türk..
    19. G-20'de kritik buluşma! İlk kez...
    20. Erdoğan, Pinera ile görüştü
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış