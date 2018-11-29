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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."
29 Kasım 2018 Perşembe 00:21
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 00:21
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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