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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek"

Kahramanmaraş’ta aday tanıtım mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek"

Kahramanmaraş’ta aday tanıtım mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek. Gelin İdlib’i güvenli hale getirelim Münbiç’i asıl sahiplerine teslim edelim" dedi.


Trabzon Bulvarı Müftülük Meydanı’ndaki mitingine, miting şarkısı olan "Nereden Nereye"yi söyleyerek başlayan Erdoğan, "Maraş Türkiye’nin kalem ve köşe taşıdır. Maraş tarihler inşa ettiren koca Sinan’ların ustabaşıdır. Türkiye’nin kalem kaşı Maraş’ın tüm ilçeleriyle mahalleriyle selamlıyorum. 12 Şubat yıl Maraş’ının kurtuluşun 100. yıl dönümüdür. Maraş’ın istiklali demek Türkiye’nin istiklali demektir. Maraş’ı kahraman kılan şehitlerimizi, gazilerimizi, koç yiğitleri selamlıyorum. Bu vesileyle yine bir seçim arifesinde Kahramanmaraş dağlarında halen aydınlanmamış yönleri olan elim bir kazada hayatın kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle yad ediyorum. Maraş tarih boyunca hep yatığı gibi inşallah 31 Mart’ta da milli iradeye sahip çıkacak" dedi.



"Kahramanmaraş’a 30 katrilyon yatırım yaptık"


Kahramanmaraş’a yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Kardeşlerim biz Kahramanmaraş’ı sadece gönülden sevmekle kalmadık. Aynı zamanda bu kadim şehir tarihin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Bugüne kadar Kahramanmaraş’a 30 katrilyon yatırım yaptık. Niye biz Kahramanmaraş’a aşığız. Durmayacağız yapmaya da devam edeceğiz. Kahramanmaraş 200 yataklı fizik tedavi ve ruh sinir hastalıkları hastanesi, Afşin’de 150 yataklı hastane yapacağız. Kahramanmaraş’ta 3 bin 200 konu projesini hayata geçirdik. 144 bin 466 kişinin Maraş’ta imar barışı sorununu çözdük. Kahramanmaraş’ta 58 ata yadigarı eseri ihyasını sağladık" dedi.



"Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz"


Hızlı tren çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Yapacağız, edeceğiz demiyorum, yaptık. Maraş havaalanı terminal binasını üç hafta önce hizmete sunduk. Burasının uluslarıarası havayoluna açılması için bir engel yok. Alt yapı hazır. İngiltere’de 100 bin Maraşlı çalışıyor. Bu habere çok sevinecekler" dedi.


Erdoğan, konuşmasının devamında ise, "Girişimcilere 3 katrilyon yatırım teşviki verdik. 45 binden fazla iş yerine 1,6 katrilyon tutarında SSK prim desteği sağladık. Maraş’a ıslah projesi kurularak sanayi alt yapı sorunu çözüp Aksu Çayını kirlilikten kurtaracağız. Dokuma yatırımları da bölgesel teşvik kapsamına çalışmalar başladı. Maraşlı iş adamlarımıza, girişimcilerimize toplamda yaklaşık 3 katrilyon lira yatırım teşviki verdik. Maraş’a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Maraş’ı EXPO 2023 kapsamında bir rekreasyon alanı haline getiriyoruz. 36 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Maraş EXPO 2023’e hazırlanıyor dimi? Şehrimiz 2023’te birçok ülkenin katıldığı 750 bin kilometre karelik EXPO etkinliğine 6 ay boyunca ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş’ın içme suyu sorununu çözdük. Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır" ifadelerini kaydetti.



"Gelin İdlib’i güvenli hale getirelim Münbiçi Aslı’yı sahiplerine teslim edelim"


"Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir" diyen Erdoğan, "Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyor. Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye’nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’tur, İdlib’dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim. Bunun için Rusya ve İran’la görüşüyoruz, ciddi mesafe de kat ettik. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun. Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız. Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafında havanla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olanlar bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler" dedi.


Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlara keyif çayı ikram etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:51
  1. doğa

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