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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerime özellikle sesleniyorum; aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor."

14 Aralık 2018 Cuma 16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerime özellikle sesleniyorum; aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor."
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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