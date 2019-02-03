Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ tamamen temizlendi mi?) Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var, devletin çeşitli kurumlarında var, polisimizde, askerimizde, her yerde var. Onun için kolay değil. Bu, adeta metastaz yapmış, bütün bünyeyi

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