Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Şayet haksızlık yapılmış olan varsa onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmışvarsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık. Verilen bu kutlu müca

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