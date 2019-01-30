Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say konseri) Malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar."

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