Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te adayları çıkmış, 'şuraya bak, üzerinde Arapça yazıyor' diyor, 'Beğendin mi?' diyor. Lafa bak, ahlaksıza bak, terbiyesize bak. İngilizce yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığında niye rahatsız oluyorsun, Fransızca yazdığı z

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