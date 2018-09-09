Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: F-16 ile uçabilirim

Tahran'daki tarihi zirve dönüşü uçakta gazetecilerin 3. Havalimanı’yla ilgili sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden inşaattan çıkan tozların uçakların motoruna girebileceği bu yüzden havalimanının açılışının ertelenmesi yönünde bir talep gelip gelmediği şeklindeki soruya, "Benim önüme öyle bir talep gelmedi. Yalnız ayın 23’ünde orada Teknofest çerçevesinde önemli bir gösteri olacak. Orada F-16’yla uçulacak. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Bey ve Hava Kuvvetleri Komutanımızla birlikte F-16’yla yapılacak inişe, programım elverirse ben de katılabilirim" cevabını verdi.