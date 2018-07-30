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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT sorununa el mi atıyor?

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak EYT mağdurları bu süre zarfında seslerini kimselere duyuramadı. Binlerce EYT mağduru vatandaş sorunlarının çözümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu görüyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT sorununa el atacak mı? EYT mağdurlarının sorunu çözülecek mi?

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT sorununa el mi atıyor?

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak EYT mağdurları bu süre zarfında seslerini kimselere duyuramadı. Binlerce EYT mağduru vatandaş sorunlarının çözümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu görüyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT sorununa el atacak mı? EYT mağdurlarının sorunu çözülecek mi?

AK Parti hükümeti iktidarı boyunca vatandaşı ne kadar kanayan yarası varsa hepsini çözüme kavuşturdu. Yıllarca taşeron olarak çalışan binlerce taşeron çalışanın çığlıklarına kulak veren AK Parti, taşeron olarak çalışan binlerce taşeron işçiyi kadroya aldı. Yine aynı şekilde imar barışı nedeniyle milyonlarca vatandaşın imdadına  yetişti.  AK Parti, Polis, öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarma sözü verdi. Devlet kurumlarına binlerce polis, binlerce öğretmen, infaz koruma memuru vs. personel alımı yaptı. 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen ve Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan bedelli askerlik konusu çözüme kavuşturuldu. Ancak çözüm bekleyen konular arasında EYT yani emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunu var. EYT mağdurları yıllardır müjdeli birhaber beklemekte. Hem Mehmet Müezzinoğlu hem de Jülide Sarıeroğlu döneminde sorunlarına bir çözüm üretilmeyen EYT mağdurları, nedere bir sıkıntı, nerede bir sorun varsa o sorunu ve sıkıntıyı çözme noktasında gece gündüz demeyip o sorunu çözen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor. EYT mağdurları sorunlarını çözerse Başkan Erdoğan çözer diyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:24
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