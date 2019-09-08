Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eylül ayı bitmeden, Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş; öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eylül ayı bitmeden, Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eylül ayı bitmeden, Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş; öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle göstermelik, birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir” dedi.

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