Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.21 Mart 2019 Perşembe 17:01
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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