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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılmak üzere geldiği Erzurum'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı

28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge katılmak üzere geldiği Erzurum'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen Erdoğan, kent merkezine otobüsle hareket etti. Erdoğan, miting alanına geçiş güzergahındaki Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü girişinde otobüsünü durdurarak kendisini kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yol kenarında karşılayan vatandaşlara çevre dostu bez torbalar içerisinde Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını armağan etti.

Sohbet ettiği vatandaşlara paketlerdeki çayı da dağıtan Erdoğan, bu kişilerle fotoğraf çektirdi.

Eski Havalimanı Kavşağı'nda da Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Mehteran Takımı'nın karşıladığı Erdoğan, burada da vatandaşlara kitap ve çay dağıttı.

Erdoğan, güzergahtaki Terminal Caddesi'nde de otobüsünü durdurup bir işyerine girerek çalışanlar ile sohbet etti.

Güzergah boyunca kar yağışı altında bekleyen çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
  1. Erzurum
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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