Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Milli Kayakçıyı külliyeye davet etti

Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası’nda geçen yıl slalomda ikincilik elde eden Erzincanlı Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği birincilik sözünü tutmak için yola çıktı.

Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Erzincan mitinginde tekrar görüşme şansı yakalayan Milli Kayakçı Yavuz, birincilik için yola çıkacağını belirtti. Yavuz ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarışma sonrası kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet ettiğini belirtti.

Erzincan protokolünden Milli Sporcuya Tam Destek

Bu yıl Erzurum’da yapılan Türkiye Şampiyonasında da birincilik kürsüsüne çıkan Erzincanlı Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz, 5-11-Mart 2019 Tarihinde Fransa’da yapılacak olan Dünya kayak şampiyonasında Türkiye’yi gururla temsil edecek.

Yola çıkmak üzere hazırlıklarını tamamlayan Erzincanlı Milli Kayakçı Yavuz, yaptığı açıklamada; “5-11-Mart 2019 Tarihinde Fransa’da yapılacak olan Dünya kayak şampiyonasında Ay Yıldızlı Bayrağımı gururla dalgalandıracağım. Kamp süreci içerisinde bana her konuda destek olan tüm Erzincan protokolüne teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle geçtiğimiz gün bizleri makamında kabul eden benimle çok yakından ilgilenen ve öğütlerde bulunan Jandarma Alay Komutanımız Hasan Aksoylu’ya ise ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi bizleri kabulünde başarının sabır ve azimle geleceğine yönelik öğütler verdi. İnşallah birinci olarak ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tutacağım” dedi.