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Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz alanında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde inceleme yaptı - Erdoğan, burada yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı- Cumhurbaşkanı Erdoğan:- "Buradan almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız"

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz alanında incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört gün önce Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı, 17 kişinin hayatını kaybettiği Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra enkazın bulunduğu alana geçti.

Burada incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz çalışmaları, Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki yapılarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeşilyurt Apartmanı'nda yaşayan vatandaşların beklediği çadırı ziyaret etti. Erdoğan, incelemenin ardından enkaz alanından ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Ama tabii buradan almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:06
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Kartal
  3. Olay Yeri İnceleme

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