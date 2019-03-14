Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, bizim bu noktada bir derdimiz, sıkıntımız yok."

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