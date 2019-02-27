Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elanur’a robot sözü verdi

Bursa’da 2016 yılında boğazına zeytin çekirdeği kaçarak beyin felci geçiren ve vücut fonksiyonlarını kaybetmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen anne ve minik Elanur ile Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde önce görüştü. Cumhurbaşkanı, Elanur’un yürüyebilmesi ve rahat nefes alabilmesi için gerekli olan yürüme robotunu temin etme sözü verdi.

İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği minik Elanur’un dramına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyarsız kalmadı. Miting için Bursa’ya gelen Erdoğan, Bursa mitingi sonrası Elanur ve annesiyle görüştü. Minik Elanur’un hastalığı hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı, Elanur’un iyileşebilmesi için gerekli robotun siparişinin verilmesini istedi.

Bursa’da yaşayan Ela Nur Aksoy’un (9) boğazına 2016 yılında zeytin çekirdeği kaçtı. Hastaneye kaldırılan küçük kıza, rahatsızlığının tespit edilememesi üzerine 3 saat boyunca müdahale edilemedi. Abisinin, ’Param kayıp, yutmuş olabilir’ demesi üzerine müdahale edilen ve boğazından zeytin çekirdeği çıkarılan minik kız, yapılan müdahalelere rağmen beyin felci geçirdi. Geçirdiği felçle vücut fonksiyonlarını kaybeden Ela Nur, 2 yıldır yatağa bağlı yaşıyor.

Gözlerini bile hareket ettiremeyen Ela Nur aldığı tedaviler sonrasında hem göz teması kurmaya, hem de görmeye başladı. Ela Nur’un annesi Arzu Yılmaz ise kızı için mücadele etmekten vazgeçmedi.

Yıllardır kızını fizik tedaviye götüren anne Yılmaz, son olarak almaları gereken 30 seans fizik tedaviyi alamadıklarını belirtti. Aynı zamanda kızının hareketlerini ve nefes almasını kolaylaştıracak bir yürüme robotuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden anne Arzu Yılmaz, doktorların robotu yazmaması sebebiyle valilikten izin alamadıklarını, bu yüzden kendilerine yardım etmek isteyen hayırseverlerin robotu alamadığını belirterek, devletin Elanur’a sahip çıkmasını istemişti.