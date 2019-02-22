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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."

22 Şubat 2019 Cuma 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:29
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