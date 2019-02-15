Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu vatanı seviyorsak, eğer bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın."

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