Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanesinin son durumu böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapımına başlanacağını 6 Nisan’da duyurduğu İstanbul’daki iki salgın hastanesinden biri olan Atatürk Havalimanı’na yapılan hastanede son durum kameralara yansıdı.
Atatürk Havalimanı'nda yapımına devam edilen salgın hastanesindeki çalışmalar yakından görüntülendi.
Erdoğan 6 Nisan'da duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Hastanelerdeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar yakından görüntülendi
Çok sayıda işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatların yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması beklenirken, Atatürk Havalimanı'ndaki hastane yapımı çalışmaları da yakından görüntülendi.