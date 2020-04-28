Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanesinin son durumu böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı'nda yapımına devam edilen salgın hastanesindeki çalışmalar yakından görüntülendi.

Erdoğan 6 Nisan'da duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Hastanelerdeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar yakından görüntülendi

Çok sayıda işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatların yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması beklenirken, Atatürk Havalimanı'ndaki hastane yapımı çalışmaları da yakından görüntülendi.