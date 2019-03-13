Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır."
13 Mart 2019 Çarşamba 21:40
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