Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur."
26 Şubat 2019 Salı 15:34
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