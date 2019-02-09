Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanlar'ın kanını döken bütün terör örgütlerinin elin

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