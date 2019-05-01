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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz."

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz."
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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:21
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