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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'da, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti

28 Haziran 2019 Cuma 09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:03
  1. Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. INTEX Osaka Fuar Merkezi
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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