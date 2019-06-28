Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'da, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.





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