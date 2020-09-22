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Korona Virüs Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sinyali vermişti! İlk kısıtlama kararı Edirne'de alındı
Korona Virüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sinyali vermişti! İlk kısıtlama kararı Edirne'de alındı

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ulaşımı sadece 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz kullanabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:36:00 - 2020-09-22 15:40:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sinyali vermişti! İlk kısıtlama kararı Edirne'de alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında  65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceği yönündeki açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, kısıtlama kararlarının İl Hıffısıhha kurulları tarafından alınabileceğini belirtmişti.

Edirne'de kısıtlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaların ardından İlk kısıtlama kararı Edirne’den geldi.

İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek. Bu saatler dışındaki zaman diliminde ise binişler ücretli olacak. Uygulama bugünden itibaren hayata geçirildi.

Kent genelinde toplu ulaşımda kapasitenin üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya izin verildiğini belirten Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, Koronavirüsün yayılımının engellenmesi amacıyla böyle bir tedbirin getirildiğini söyledi.

Risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanmasının tehlikeli olabileceğini ifade eden Şahin, uygulamanın bugün itibariyle ETUS araçlarında başladığını duyurdu.

Şahin, "Perşembe günü Hıfzısıhha Kurulunun toplantısından çıkan karar 65 yaş üzeri vatandaşların sabah saat 10.00 ile öğleden sonra saat 15.00'e kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricinde saatlerde ücretsiz seyahat hakları kalktı. Bunun sebebi pandemiden dolayı çok fazla seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen suiistimal edilebiliyor. 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sıkça araba kullandıkları için böyle bir karar alındı. Bu kararı da biz esnaf olarak tabi ki biraz rahatlatacağını düşünüyoruz ama önemli olan sağlık. Sağlık yönünden alınan bir karar. Bu arada ayakta yolcuyla ilgili kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren 10.00 - 15.00 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ulaşımlarını ücret ödeyerek sağlayabilecekler" açıklamasında bulundu.

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