0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir."

23 Kasım 2018 Cuma 11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir."
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşar Bahçeci kimdir?
    1. Yaşar Bahçeci kimdir?
    2. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da..
    3. Karamollaoğlu ittifak için CHP ile..
    4. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    5. Besi sığırcılığı kursu kadınların..
    6. Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı..
    7. Michelin'den kış koşullarında güvenli..
    8. Hakan Keleş'in ilk yarı hedefi 23 puan
    9. Argela, "Yerli Malı Belgesi" aldı
    10. Köy okulunda öğrencileriyle İngilizce..
    11. Çocuklarımızı bu rezillikten neden..
    12. Döviz kurları
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Bakan Akar'dan Öğretmenler Günü mesajı
    15. Kore gazisini dolandıran iki kişi..
    16. Muharrem İnce adaylık için şovunu..
    17. Şampiyon boksör, öğrencilerine spor..
    18. İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" indirimi
    19. Yılman, "Para karşılığında yapıyor"..
    20. "Teslim olan 343 teröristin 146'sı..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'