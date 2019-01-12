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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir."

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir."

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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