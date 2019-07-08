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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç biri

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç biri
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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
  1. ERDOĞAN

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