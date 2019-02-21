Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu."

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