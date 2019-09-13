Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır'daki terör saldırısı) Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır."
13 Eylül 2019 Cuma 14:13
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