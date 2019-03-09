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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyunu durduran vatandaşlara çay hediye etti, çocuklara oyuncak dağıttı

09 Mart 2019 Cumartesi 23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentteki temaslarının ardından Diyarbakır Havalimanı'na gittiği sırada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sık sık konvoyu durdurulan Erdoğan, vatandaşlara çay hediye etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen bazı vatandaşlarla da otobüste görüştü.

Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla da öz çekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hava limanına gitti.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:49
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