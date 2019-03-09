Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Keldani Cemaati Patrik Vekili François Yakan'ı kabul etti09 Mart 2019 Cumartesi 20:22
DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Keldani Cemaati Patrikvekili François Yakan'ı kabul etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Erdoğan, Valilikte Ateşyan ve Yakan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı taziye dileğinde bulunduğu öğrenildi.
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