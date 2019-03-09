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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Erdoğan, Valiliği ziyaret etti

09 Mart 2019 Cumartesi 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Güzeloğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı da kabul etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:41
  1. Diyarbakır Valiliği
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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