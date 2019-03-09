Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
Erdoğan, Valiliği ziyaret etti09 Mart 2019 Cumartesi 19:41
DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.
Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Güzeloğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı da kabul etti.
YORUM YAZ