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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasındaki en dikkat çekici nokta ise "Bizim bu operasyonumuzun altında ne var? Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasını engelleme var. Daha ilerisi de var burada söylemeyeceğim" sözleri oldu.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?

yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İlerisini söylemeyeceğim"

Bölgede huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan operasyona karşı çıkan ülkelere tepki gösteren Erdoğan, "Bizi eleştiren o bazı Arap ve Avrupa ülkeleri acaba kaç tane Suriyeliye kucak açtı? Bizim bu operasyonumuzun altında ne var? Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasını engelleme var. Daha ilerisi de var burada söylemeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Erdoğan'ın "ilerisini söylemiyorum" sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Erdoğan'ın "Daha ilerisini burada söylemeyeceğim" ifadesi sosyal medyada "Büyük İsrail Devleti"nden söz ettiği şeklinde yorumlandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:56
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti

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