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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler"

20 Kasım 2018 Salı 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler"
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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